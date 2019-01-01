Profesör’ün ölmeden önceki son anları

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İzmir'ın Narlıdere ilçesinde, önceki gün metro kazısı yapılan şantiye girişinde geri manevra yapan hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybeden Dokuz Eylül Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı'nın (64) son anları bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Görüntülerde önce çevredeki esnafla sohbet eden Büyükyazı, daha sonra şantiye alanına giriyor. Şantiye alanında bir süre dolaşan Büyükyazı'ya şantiye görevlileri dışarı çıkması konusunda uyarıda bulunuyor. Kapıya doğru yönelen Büyükyazı bu sırada geri manevra yapan Ö.Ö. (35) yönetimindeki hafriyat kamyonun altında kaldı. Kaza sonrası gözaltına alınan hafriyat kamyonunun şoförü Ö.Ö.'nün ise emniyette alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. DHA