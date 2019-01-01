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haberi : Meteorolojiden yağış uyarısı!

haberi...Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, , 'nun batısı, 'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, ile , Karaman, , , , , , , ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2019 21:28 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 21:29
Son dakika haberi : Meteorolojiden yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmelere göre Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Karaman, Sinop, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Ağrı ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Muğla, Antalya, Adana, Hatay çevreleri ile Mersin'in doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur (21-50 kg/m2) ve sağanak olarak görülmesi beklenen yağışların Antalya'nın yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis görülmesi bekleniyor.

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Son dakika haberi : Meteorolojiden yağış uyarısı!
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