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Suç örgütü lideri : "Beni bu kadından koruyun"

Çocuklardan kapkaç çetesi kurmasıyla tanınan ve suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan , sosyal medya hesaplarından kendisini taciz ettiği, hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesi ile T.A. adlı kadın hakkında tedbir kararı alınmasını talep etti.

Giriş Tarihi: 1.1.2019 13:15 Güncelleme Tarihi: 1.1.2019 13:34
Suç örgütü lideri Fırat Delibaş: Beni bu kadından koruyun

İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunan Fırat Delibaş'ın avukat kız kardeşi Duygu Delibaş "Toplumda, 6284 sayılı Kanun'un yalnızca 'kadını' koruduğuna dair yanlış bir algı mevcuttur. Oysa, stalking dediğimiz 'tek taraflı ısrarlı takip mağduru' olan herkesi korumaktadır. Bu karar stalk mağdurları için emsal niteliğindedir" dedi. Duygu Delibaş dilekçesinde de şu ifadelere yer verdi: "T.A. isimli şahıs yaklaşık 4 yıldır sosyal medyadan hayranlık duyduğu müvekkilim Fırat Delibaş'ı taciz derecesinde rahatsız etmektedir. PTT dağıtım şubesinde çalışan şahıs, işyerinin sağlamış olduğu nüfuzu kötüye kullanarak müvekkilimin ev adresini bularak evine çiçek göndermiş, hatta bizzat habersiz evine bile gitmeye kalkışmıştır.

SAPLANTILI HAYRAN

Saplantılı bir şekilde müvekkilime hayranlık besleyen şahıs, her gün müvekkilime (müstehcen içerikli) mesajlar atmakta, müvekkilim kendisini engelledikçe yeni sahte hesaplar açarak kendisine ısrarla yazmaya devam etmektedir. Müvekkilimi rahatsız etmekle yetinmeyen T.A. kardeşi olmamdan ötürü şahsımın kullanmış olduğu cep telefonu numaramı bularak beni de ağabeyimden ötürü rahatsız etmeye başlamıştır.

ÇAREMİZ KALMADI

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, tek taraflı ısrarla takip mağduru olan müvekkilimin, T.A. isimli şahsın taciz mesajlarından ve hakaretlerinden korunabilmesi adına, önleyici tedbir kararlarının uygulanmasına karar verilmesini, bu kararlara aykırı davranması halinde zorlama hapsine tabi tutulacağının kendisine ihtar edilmesine karar verilmesini talep ederim." Fırat Delibaş 14 Mayıs 2018'de tutuklanmıştı. 13 Temmuz 2018'de tahliye edilen Delibaş, suçlamaları kabul etmemişti. Delibaş hakkındaki yargılama devam ediyor.

5 AY YAKLAŞAMAYACAK

Başvuruyu kabul eden mahkeme, T.A.'nın, Fırat Delibaş'a karşı 5 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, şiddet uygulayan kusurlu kişinin bulunduğu konuta, işyerine veya şiddet mağdurunun bulunduğu tüm adreslere yaklaşmamasına, şiddet uygulayan kusurlu kişinin korunan şiddet mağdurunu iletişim araçları vesair surette rahatsız etmemesine karar verdi. Kararda ayrıca, hükmolunan tedbirlere aykırı davranılması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanacağı, aykırılığın her tekrarında zorlama hapsinin süresi 15 günden 30 güne kadar her halükârda en fazla 6 ay olabileceği uyarısına yer verildi.

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