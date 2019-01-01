Tek umudum Türkiye

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Hicaziailesi terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye'de Minak Köyü'nü işgal etmesinin ardından Türkiye'ye sığındı. Baba Ala Hicazi, ailesini de yanına alarak Gaziantep'e yerleşti. 3 çocuklu ailenin 8 yaşındaki kızları Saba ve 5 yaşındaki erkek çocukları kasımda doğuştan Epidermolizis Bülloza (EB), halk arasındaki ismiyle "kelebek" hastalığı diye bilinen deri hastalığı bulunuyor. İki çocuğunu 3 yıl boyunca Gaziantep'te tedavi ettiren aile, Afrin'in terör örgütünden temizlenmesinin ardından köylerine döndü. Baba Hicazi, "Türkiye'de kimsemiz yoktu. Geri dönmek zorunda kaldık. Ama dönünce çocuklarımızın ilaçlarını alamaz duruma geldik" diye konuştu. Suriye'de çocukların günlük pansumanlarını yaptırmakta bile zorluk çektiğini anlatan baba Hicazi, "Saba 8 yaşında ayakları içe dönük. Parmakları ayak ve el parmakları hastalık yüzünden eriyor. Kasım'ın tüm vücudu yaralarla dolu. Yürümekte zorluk çekiyor. Her gün pansuman yapmamız, yaraları temizlememiz lazım. Burada bir gün iş varsa beş gün iş yok. Çocuklarım çok zor durumda. Allah rızası için yardım edin. Çocuklarımı Türkiye'de tedavi ettirin" dedi.Yaralar içinde boğuşan Saba Hicazi iyileşmek istediğini söyledi. Okula gitmek istediğini söyleyen minik çocuk, "Ben de dışarı çıkmak istiyorum. Okula gitmek, arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Diğer çocuklar benden korkuyor. İyileşmek istiyorum" diye konuştu.