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6 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı

'in merkez Artuklu ilçesinde, bir süredir bunalımda olduğu ve ilaç tedavisi gördüğü öne sürülen 26 yaşındaki Filiz Z., oğlu 6 yaşındaki İbrahim'i bıçaklayarak öldürdükten sonra, bileklerini keserek, girişiminde bulundu. Filiz Z., yoğun bakımda tedavi altına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 17:18 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 17:29
6 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı

Olay, bugün öğleden sonra Artuklu'nun Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir bunalımda olduğu, bu nedenle ilaç tedavisi gördüğü iddia edilen Filiz Z., oğlu İbrahim'i bıçaklayarak, öldürdü. Ardından da aynı bıçakla bileklerini keserek, intihar girişiminde bulundu. Evden gelen sesler üzerine komşuları, kapı zilini çaldı. Açan olmayınca da polise haber verdi.

İKİSİ DE YERDE HAREKETSİZ YATIYORDU

Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde küçük İbrahim ile annesini kanlar içerisinde, hareketsiz yatarken buldu. Eve çağırılan sağlık görevlileri, İbrahim'in aldığı bıçak darbeleri sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çuvalı açınca şok oldular

ANNENİN DURUMU AĞIR

Bileklerini kesen Filiz Z. ise ilk müdahalenin ardından Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Filiz Z.'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi. Küçük çocuğun cenazesi ise annesinin tedavi altında tutulduğu hastanenin morguna konuldu.

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6 yaşındaki oğlunu öldürüp, intihara kalkıştı
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