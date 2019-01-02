70 milyon liralık bilet Üsküdar'da satıldı

Büyük ikramiye isabet eden "7615536" numaralı tam bileti satan seyyar bayi Ali Özçalımlı, bu yılbaşında toplam 130 tam bilet satışı yaptığını söyledi. Ali Özçalımlı,"Çok mutluyum bana çıkmış gibi oldum" dedi. Özçalımlı, "Çıkan arkadaş parasını iyi yerlerde değerlendirsin. Allah ona sağlık versin. Bileti sattığım kişiyi hatırlamıyorum. Talihlinin insanlığına kalmış, inşallah bir şey düşünür benim için" diye konuştu. 40 yıldır kiracı olduğunu belirten Özçamlı, "Çocuk evlendireceğim. Sıkıntım var yani. Bizim o yörenin nişanları, düğünleri biraz masraflı. Karslıyım. Beklentim, bize biraz yardım etmesi. Ben toplam 130 tam bilet sattım. Bilseydim belki satmazdım. Çünkü bütün gün boğazın soğuğunu ben çekiyorum. Yazın sıcak, kışın soğuk. Bazen eksilere düşüyor. O soğuklar da bile çalışıyorum. Bankalardan kredi kartı alamıyorum. 2011 yılından beri bu işi yapıyorum" şeklinde konuştu.

"DAHA ÖNCE DE İKRAMİYE VERDİM"



Özçalımlı daha önce de büyük ikramiyeyi verdiğini belirterek "Geçen seneden bu seneye kadar geçen sene yılbaşında yine çeyrekte üçüncü büyük ikramiyeyi ben verdim. Bu temmuz ayında da yine ben verdim. Bu sene yine böyle. Ama bize seyyar bayi olarak en büyük handikapımız, bu insanlar insanlarımız bize güvenmiyor. Akla karayı seçiyoruz. Tanıyanlar bile zorlanıyor. Bu konuda biz çok sıkıntılıyız. Seyyar bayiler çok sıkıntılı. Yani biz çok zor şartlarda çalışıyoruz. Alan kişiye Allah ona önce sağlık versin. Aklını fikrini kullansın, parasını iyi yerlerde değerlendirsin" dedi.