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Ahırlar yandı, atlar alevlerin içinde kaldı

’da bir ahırda çıktı. 9 at yanarak ölürken, 3 at ise kaçarak alevlerden kurtuldu. Yaralı atlar tedavi altına alındı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019
Ahırlar yandı, atlar alevlerin içinde kaldı
İstanbul Büyükada'da bulunan ahırlarda yangın çıktı. Alevlerin içinde kalan 9 at telef oldu, 3'ü yaralı kurtuldu.
Dün saat 13.00 sıralarında Büyükada Yörükali mevkisinde ormanlık alanda bulunan ahırlarda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken atlar alevlerin içinde mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonrası kontrol altına alınırken 9 at telef oldu, 3 atın ise ahırdan kaçarak son anda yanmaktan kurtulduğu öğrenildi.



İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangında yaralanan 3 atın da Sarıyer'deki Kısırkaya Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi'ne götürüldüğü belirtildi.

İKİ AHIR KÜLE DÖNDÜ
Faytoncular Odası Başkanı Hıdır Ünal yangında çok ciddi zararın meydana geldiğini belirterek, "Bu bölgede yaklaşık 30 tane ahır bulunuyor. Yangında iki ahır tamamen kül oldu. Atların sahipleri ise çok üzgün" dedi.
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