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'nın Çerkeş ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 16:24 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 16:41
Çankırı'da fuhuş operasyonu

Çerkeş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, ilçede bir evde fuhuş yaptırıldığı tespit edildi.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, "fuhuş yaptırmaya aracılık ve yer temin etmek" suçlarını işlediği iddiasıyla E.D. ile ikametteki 5 yabancı uyruklu kadın yakalandı.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve "fuhşa teşvik ile aracılık ettiği, yer ve imkan sağladığı" iddiasıyla adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Yabancı uyruklu kadınlar ise sınır dışı edildi.

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Çankırı'da fuhuş operasyonu
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