Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cebinden çıkan paralarda, öldürdüğü hurdacının parmak izi bulundu

Cebinden çıkan paralarda, öldürdüğü hurdacının parmak izi bulundu

'da, sobasını satmak için eve çağırdığı hurdacı 'ı (37), çıkan tartışma sonrası başını defalarca duvara çarparak öldürmekle suçlanan 'in (49) tutuklu yargılanmasına devam edildi. Alp'in olaydan sonra üzerinden çıkan ve işyerinin kasasından aldığını ileri sürdüğü paralarda ölen Dalhan'ın parmak izlerinin bulunduğu belirlendi. Sanığın cinayeti, 'yağma amaçlı' işlemiş olma ihtimali üzerine, mahkeme eksik evrakın toplanması için duruşmayı erteledi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 10:22
Cebinden çıkan paralarda, öldürdüğü hurdacının parmak izi bulundu

Olay, geçen yıl Mart ayında, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolları'ndan emekli olduktan sonra bir lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, bir erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. İddiaya göre Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan'ın başına aralarında çıkan tartışma sırasında soba kapağı ile vurdu. Ardından da hurdacıyı, başını defalarca duvara çarparak öldürdü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Cebinden çıkan paralarda, öldürdüğü hurdacının parmak izi bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN