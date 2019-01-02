Cebinden çıkan paralarda, öldürdüğü hurdacının parmak izi bulundu

Olay, geçen yıl Mart ayında, merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolları'ndan emekli olduktan sonra bir lokantada garsonluk yapan ve 7 yıl önce eşinden boşanan 2 çocuk babası İmam Alp, bir erkek arkadaşıyla kirada oturdukları evde bulunan kömür sobasını, borçları nedeniyle satmaya karar verdi. İddiaya göre Alp, sokaktan geçen hurdacı Erdem Dalhan'ı, sobaya bakması için eve çağırdı. İmam Alp, soba için 50 TL'ye anlaştığı Dalhan'ın başına aralarında çıkan tartışma sırasında soba kapağı ile vurdu. Ardından da hurdacıyı, başını defalarca duvara çarparak öldürdü.