Doğum gününü kutlayamadı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesinde, bugün 18. yaş günü olan İrem Coşkun, Alsancak'ta denize düştü. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılarak hastaneye kaldırılan genç kız bir gün sonra yaşamını yitirdi.Olay, yılbaşı akşamı 19.00 sıralarında Alsancak Vapur İskelesi yakınında meydana geldi. Deniz kenarında duran İrem Coşkun, iddiaya göre dengesini kaybederek denize düştü. Yüzme bilmeyen Coşkun, kıyıya çıkmak için bir süre suda mücadele etti. Çevredekiler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Coşkun, yılbaşı kutlamaları kapsamında denizde güvenliği sağlamak üzere görevlendirilen polis ekiplerince kurtarıldı.Sudan çıkartılan Coşkun'un solunumunun durduğunu fark eden polis, suni teneffüs ve kalp masajı yaparak müdahalede bulundu. Yapılan müdahale sonucu yaşama dönen Coşkun, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Coşkun, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Hastanede tedavisi süren Coşkun'un dün akşam saatlerinde yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi. Genç kızın bugün 18'inci yaş günü olduğu ve kutlamaya hazırlandığı bildirildi.