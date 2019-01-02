Farsçada gökyüzü anlamına gelen isim hangisidir? Hadi İpucu sorusu

Son dönemin en popüler bilgi yarışması oyunlarından olan Hadi 12.30'daki yarışma için ipucu sorusunu yayınladı. Her gün program yayınlanmadan önce birçok birey hadi ipucu sorusu ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. Canlı para ödüllü bilgi yarışması Hadi, AppStore ve Google Play üzerinden indirip oynanabiliyor. Bugün 12.30'da başlayacak yarışmanın ipucu sorusu ise Farsçada gökyüzü anlamına gelen isim hangisidir? oldu. Sorunun yayınlanmasının hemen ardından çok sayıda kişi sorunun cevabı ile ilgili araştırmalar yapıyorlar. İşte, öğle 12.30 26 Kasım Hadi ipucu sorusu yanıtı...

FARSÇADA GÖKYÜZÜ ANLAMINA GELEN İSİM HANGİSİDİR? 2 OCAK HADİ SORUSU



Farsçada gökyüzü anlamına gelen isim Asuman'dır.

HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI ASUMAN'DIR