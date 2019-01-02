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’ye sessiz veda

ERHAN ÖZTÜRK
ERHAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019
Gülriz Sururi’ye sessiz veda
Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden Gülriz Sururi, tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirdi. 90 yaşındaki Sururi'nin cenazesi İstanbul Çatalca'da vasiyeti üzerine sessiz sedasız toprağa verildi. Sururi'nin manevi kızı Zeynep Miraç Özkartal, vasiyeti gereği başka bilgi paylaşamadıklarını söyledi. Sururi, verdiği bir röportajda "Cenaze töreni istemiyorum. Çünkü ben 'cami avlusu kokteyl partisi' istemiyorum. Bizim insanımızın tören kültürü yok. Ne yapıyorlar? 'Ay saçın ne güzel olmuş.' Yok efendim, 'Üstündekini nereden aldın?' Böyle şeyler olacağına tören yapılmasın" demişti. Başsağlığı mesajı yayımlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Sanatçı bir aileden gelen Sururi, daha anne karnındayken 'Ayşe Opereti' ile sahnelerle tanışmıştı. Bu sene ilk kez sahneye koyacağımız Ayşe Opereti'ni, onun aziz anısına ithaf edeceğiz" dedi.
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Gülriz Sururi’ye sessiz veda
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