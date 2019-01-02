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üzerinde drift çılgınlığı

’da gece boyunca yağan , yeni yılda şehrin yeniden beyaza bürünmesine neden olurken, karlı yolda drift yapan bir sürücü kazaya davetiye çıkardı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 08:19
Kar üzerinde drift çılgınlığı
Ankara'da gece saatlerinden itibaren karlı hava etkili oldu. Sabaha kadar aralıklarla şiddetini arttırarak yağan kar nedeniyle Çankaya, Altındağ, Mamak, Keçiören, Yenimahalle, Etimesgut gibi pek çok merkez ilçesinde yerler beyaz örtüyle kaplandı.

Cadde ve sokakları örten kar nedeniyle sürücüler araç kullanmakta güçlük çekti. Belediye ekipleri, ana arterlerde ve ara sokaklarda gece boyunca kar mesaisi yaptı. Kar küreme ve tuzlama çalışması yapan ekipler, bazı ara sokaklarda yanlış park edilmiş araçlar yüzünden temizleme yapamadıklarından şikayetçi oldu.

Karla kaplanan yollar, trafik magandalarına yaradı. Etimesgut ilçesine bağlı Elvan Mahallesi'nde kaydedilen görüntüye, karlı sokak üzerinde aracına zikzaklar çizdiren bir sürücü yansıdı. Trafiğe açık alanda dakikalarca drift yaparak ilerleyen otomobil, kazaya davetiye çıkardı.
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Kar üzerinde drift çılgınlığı
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