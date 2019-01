Karda kayan otomobil inşaata düştü: 2 yaralı

BUGÜN NELER OLDU

Alınan bilgilere göre, Keçiören ilçesine bağlı Atapark Mahallesi'nde sabaha karşı meydana gelen olayda, 1318. Sokak üzerinde seyir halinde olan Melih Can B. (21) idaresindeki 06 FY 9891 plakalı otomobil, karlı yolda yokuş aşağı kaymaya başladı. Aracı durdurmaya çalışan sürücü, otomobili yol kenarındaki taşlara sürterek hızını azaltmaya çalıştı. Kontrolden çıkan otomobil, yolun solundaki inşaatın yaklaşık 5 metrelik çukurundan aşağı düştü. Kaza nedeniyle sürücü Melih Can B. ile annesi Ebru B. yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç içinde sıkışan anne ve oğlunu bir an önce kurtarmak için işe koyulan ekipler, zamana karşı yarıştı. Yaralı halde araçtan çıkarılan şahısların ilk müdahalesi kaza yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Anne ve oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Kazada eşi ve oğlunun yaralandığını belirten Erdoğan B., "Eşim ve oğlum evden çıktı. Yukarıdaki sokaktan inerken virajı alamayıp buraya girmiş.Oradan aşağıya kayarak inmişler. Sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip bu boşluğa düşmüşler" diye konuştu.Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.