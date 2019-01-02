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'de ceset bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 16:51

İSTANBUL (AA) - Maltepe Büyükbakkalköy yolu kenarındaki ormanlık alanda silahla vurularak öldürülmüş bir erkeğe ait ceset bulundu.

Vatandaşların yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin bulunduğunu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Daha sonra olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kimliği belirlenemezken, vücudunda 3 kurşun izi bulunduğu tespit edildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından ceset Adli Tıp morguna kaldırılırken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Maltepe'de ceset bulundu
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