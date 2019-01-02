Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Hafta başından beri şiddetli bir şekilde kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji cuma gününe dikkat çekmişti. Son gelen veriler doğrultusunda İstanbul'da kar yağışının başlaması artık kaçınılmaz gözüküyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu sorunun yanıtı uzun süredir araştırılan konular arasında geliyor. Bunun nedeni ise yurt genelinde birçok il de kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da henüz ciddi manada bir yağışın olmaması vatandaşların da merak konusu oldu. Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma gününe dikkat çekerken, bu gün de hava durumu ile ilgili uyarılar da bulundu. İşte sizler için hazırladığımız Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda hava durumu tahminleri...