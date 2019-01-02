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'den ve uyarısı! 'a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve ile ilgili uyarıları gelmeye devam ediyor. Ocak ayına girdiğimiz şu günlerde kar yağışı ile ilgili araştırmalar da son derece hız kazanmış durumda. Özellikle 'da henüz doğru düzgün bir karın yağmaması ve hafta başından beri Meteoroloji'nin şiddetli bir şekilde uyarması vatandaşların da ilgisini bu yöne çekmeyi başardı. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Cuma gününe dikkat çeken Meteoroloji'den açıklamalar art arda geliyor. Bugün hava nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 07:44
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den hava durumu ve kar yağışı ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Hafta başından beri şiddetli bir şekilde kar yağışı uyarısında bulunan Meteoroloji cuma gününe dikkat çekmişti. Son gelen veriler doğrultusunda İstanbul'da kar yağışının başlaması artık kaçınılmaz gözüküyor. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Bu sorunun yanıtı uzun süredir araştırılan konular arasında geliyor. Bunun nedeni ise yurt genelinde birçok il de kar yağışı etkili olurken, İstanbul'da henüz ciddi manada bir yağışın olmaması vatandaşların da merak konusu oldu. Bugün hava nasıl? Meteoroloji Genel Müdürlüğü cuma gününe dikkat çekerken, bu gün de hava durumu ile ilgili uyarılar da bulundu. İşte sizler için hazırladığımız Meteoroloji'den gelen veriler doğrultusunda hava durumu tahminleri...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
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