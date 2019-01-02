Milli Piyango çekiliş sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar listesi! 2019 MPi sonuçları ve bilet sorgula

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen ve 31 Aralık günü saat 15.00'da başlayan yılbaşı özel çekilişinin tamamlanması ile birlikte çok sayıda vatandaş, büyük ikramiyenin kendilerine çıkıp çıkmadığını merak içinde araştırıyorlar. Biz de bu başlık altında sizlere yaşanan son dakika gelişmeleri ve MPİ'den gelen tüm bilgileri sizler için derledik. 70 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulduğu bu çekiliş de büyük ikramiyeden amorti numaralara kadar hepsini bu başlık altından bulabilirsiniz. Milyonlarca birey zengin olma hayali ile aldıkları biletileri sorgulatmaya başladılar. Ancak hala MPİ sitesinin oldukça yoğun olması ve açılmasının bu kadar uzun sürmesi bireyleri, farklı başlıklar altında toplamaya devam ediyor. Biz Sabah.com.tr ekibi olarak en güvenilir ve doğru bilgileri sizler için hazırladık. İşte Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaraların listesi

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULA!

Geçtiğimiz yıllara göre daha erken çekilmeye başlanan ve 31 Aralık saat 15.00'da başlayan Milli Piyango rakamları milyonlarca kişiyi heyecalandırmayı başardı. Büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen bireyler arama motoru üzerinden Milli Piyango bileti sorgula ve MPİ sonuçları şeklinde aratmalarda bulunuyorlar. Biz de sizler için Milli Piyango tam kazandıran numaraların tam listesi ve bilet sorgulama ekranını bir başlık altında toparladık. İşte Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar listesi...