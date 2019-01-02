Polisin baskın yaptığı villadan 2’si cezaevi firarisi 3 kişi çıktı

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ile Asayiş Büro Amirliği ekipleri dün akşam saat 20.30 sıralarında Soğucak Mahallesinde bir sitedeki yazlık olarak kullanılan villaya ortaklaşa olarak operasyon gerçekleştirdi. Resmi ve sivil ekipler tarafından Soğucak Mahallesindeki villanın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan Kuşadası Polisi, villaya girerek içeride bulunan 3 kişiyi gözaltına aldı.

CEZAEVİ FİRARİLERİ

Gözaltına alınan şüphelilerin polis tarafından yapılan GBT sorgulamasında Y.E.C. (34) isimli şüphelinin 4 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu, ayrıca 2 yıl 6 ay kesilmiş cezasının olduğu, H. K.(29) isimli şüphelinin 9 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu ve 6 yıl 9 ay kesilmiş cezasının bulunduğu A.Ö. (34) isimli şüphelinin ise yine 9 ayrı suçtan arandığı, cezaevi firarisi olduğu ve 20 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

GLOK MARKA TABANCA

Ayrıca, gözaltına alınan şüphelilerden H.K.'nin üzerinde bir adet ruhsatsız 9 mm çapında Glok 32 ibareli tabanca ile 28 adet dolu fişek ele geçirilirken, villada yapılan aramada ise Hunter marka pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 2 adet fişek ile uyuşturucu madde bulundu.

Gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları yapılan 3 kişi mahkemeye sevk edildi. Hükümlü ve tutuklunun kaçması, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hırsızlık, mala zarar verme, suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi, yaralama, tehdit gibi suçlarla çıktıkları mahkeme tarafından tutuklanan zanlılar, cezaevine konuldu.

ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 4 KİŞİ DAHA YAKALANDI

Bu arada, Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Devriye Ekipler Amirliği görevlilerinin yapmış olduğu çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezaları da bulunan 4 kişi daha yakalandı. 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A. A. K. (36), 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.Ç. (62), yaralama suçundan aranan B.G.(34) ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası B.G.(28) isimli şüpheliler gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.