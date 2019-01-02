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Poşeti bıçakla açmak istedi, bıçak gözüne battı

'in Torbalı ilçesinde, market poşetini meyve bıçağıyla açmak isterken gözüne bıçak batan 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, 1,5 yıl sonra kornea nakli oldu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 10:17
Poşeti bıçakla açmak istedi, bıçak gözüne battı

Olay, 2017 yılının haziran ayında 'in Torbalı ilçesine bağlı Ayrancılar semtinde meydana geldi. 11 yaşındaki Sudenaz Aldağ, babası Yılmaz ve annesi Zehra ile markete gidip alışveriş yaptı. Baba alışverişin ardından işe gitti, annesi ise market poşetlerini mutfağa bıraktı. Sudenaz, annesine yardım etmek için yumurtaların bulunduğu poşeti açmaya çalıştı ancak düğümü çözemeyince eline meyve bıçağını aldı. Talihsiz kız, sert bir hamle ile poşeti bıçakla açmaya çalışırken elindeki bıçak gözüne battı. Tam 1,5 yıl tedavisi süren Sudenaz'a, göz tansiyonunun düşmeye başlamasıyla birlikte kornea nakli yapıldı.

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Poşeti bıçakla açmak istedi, bıçak gözüne battı
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