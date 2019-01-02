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Profesör Atakurt, misafirhanede ölü bulundu

Özel bir üniversitenin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan 75 yaşındaki Prof. Dr. , üniversitenin misafirhanesinde ölü bulundu

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2019 17:00 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 17:08
Profesör Atakurt, misafirhanede ölü bulundu

Tuzla'daki özel bir üniversinin tıp fakültesinde dekan yardımcılığı yapan Prof.Dr. Yıldır Atakurt aynı zamanda üniversitenin misafirhanesinde kalıyordu. Kendisinden haber alınamayınca Atakurt'un kaldığı odaya girildi. Atakurt'un yerde hareketsiz yattığını gören üniversite görevlileri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Üniversitenin sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde Atakurt'un öldüğü belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından Yıldır Atakurt'un cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Profesör Atakurt, misafirhanede ölü bulundu
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