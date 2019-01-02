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Son dakika: 'den o illere kritik uyarı

'den o illere kritik fırtına uyarısı..Kastamonu, ve için cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı.

Giriş Tarihi: 2.1.2019 22:29 Güncelleme Tarihi: 2.1.2019 22:32
Son dakika: Meteoroloji'den o illere kritik uyarı

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kastamonu, Sinop ve Çorum çevrelerinde etkili olan rüzgarın, güney ve güney batıda yer yer saatte 80 kilometreye kadar çıkacağı belirtildi.

Açıklamada, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler başta olmak üzere ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Olumsuz hava şartlarının yarın ve cuma günü etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

MERSİN

Mersin'de 'çok kuvvetli yağış' bekleyen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kentte yaşayanları sel ve su baskını konusunda uyardı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezi başta olmak üzere Tarsus, Erdemli ve Çamlıyayla'da aralıklarla ve şiddetini artırarak sürecek.

Metrekareye 51 ile 75 kilogram yağışın beklendiği kentte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

EDİRNE

Edirne'de yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın öğle saatlerinden cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik son değerlendirmelere göre rüzgarın, perşembe günü öğle saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak cuma sabah saatlerine kadar bölge genelinde kuzeyli yönlerden fırtına şeklinde eseceği, bölgenin güneydoğusunda ise kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği duyuruldu.

Ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç devrilmesi, kar yağışı, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliği, Cuma gününe kadar sürecek kuvvetli fırtına uyarısında bulundu.

Niğde Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yarın öğlen saatlerinden itibaren şiddetini artıracak rüzgarın Cuma günü öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğine vurgu yapılarak, "Oluşabilecek soba ve doğalgaz zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir denildi.

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Son dakika: Meteoroloji'den o illere kritik uyarı
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