Times Meydanı’nda 1 milyon kişi toplandı

BUGÜN NELER OLDU

2019dünyanın tüm ülkelerinde kutlanırken renkli görüntüler oldu. Pasifik Okyanusu'nun ada devletleri Samoa, Tonga ve Kiribati 2019'u ilk kutlayanlar oldu. Bu ülkelerde yeni yıl türkiye saatiyle 13.00'te kutlandı. Yeni yıla ilk giren kıta olan Avustralya'da Sidney Liman Köprüsü'ne "2018 yılınız kutlu olsun" yazılması dikkat çekti. ABD'de kutlamalarının merkezi olan New York Times Meydanı'nda, yaklaşık 1 milyon kişi sağanak yağmur altında yeni yıla girdi. Bu yıl "basın özgürlüğünü kutla" temasıyla hazırlanan ve meydandaki kutlamaların sembolü olan kristal kürenin düşüşü büyük bir sevinçle izledi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı etkinlikte anılanlar arasındaydı. Japonya'nın başkenti Tokyo'da Kazuhiro Kusakabe (21) isimli saldırgan minivan aracıyla kalabalığın içine daldı, 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İngiltere'de Manchester Victoria Tren İstasyonu'nda bir kişi bıçakla 3 kişiyi yaraladı. Rusya'nın başkenti Moskova'da ünlü Gorki Park'ta (Park Kulturı) aşırı kalabalık yüzünden ahşap bir köprü yıkıldı, 12 kişi yaralandı.