Yeni yılın ilk şanslıları

BUGÜN NELER OLDU

Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'ndan dün saat 14.30'da kalkan özel bir uçuş akademisine ait CESNA tipi tek motorlu eğitim uçağı, motorunda arıza olması nedeniyle mecburi inişe geçti.Uçak iniş yaparken Kartepe'nin zirvesi olan Kuzuyayla'da ağaçlık alana düştü. Kazada pilot İkram Kaya (53) hafif yaralandı, uçakta bulunan öğrencisi Meral Dilber Malgaz (52) ise yara almadan kurtuldu.Kaya ve Malgaz, Jandarma Arama ve Kurtarma Timleri tarafından bulundukları yerden alınarak, Kartepe'deki otelin revirine getirildi. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan pilot Kaya, tedbir amaçlı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İkram Kaya hastanede yaptığı açıklamada, "Motor durdu, acil iniş yapmak zorunda kaldım" dedi.Yeni yılın ilk günü yaşanan kazada pilot ile öğrencisinin olası bir faciadan ucuz kurtulması "İşte en büyük yılbaşı ikramiyesi" dedirtti.