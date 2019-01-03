2018’de 440 kadın cinayete kurban gitti

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz yıllara göre 2018 yılında kadın cinayeti arttı. 2015'te 303, 2016'da 328, 2017'de 409 kadın öldürülürken 2018 yılında 440 kadın cinayete kurban gitti.Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre ülkemizde 2018 yılında ulusal ve yerel gazete verilerine göre 440 kadın öldürüldü, 317 kadınsa cinsel şiddete maruz kaldı. Kadın cinayetlerinin yüzde 85'ini kocalar, sevgililer, eski eşler, ayrılmak istedikleri sevgililer işledi.2018'de baraj, göl kenarı, yol kenarı gibi yerlerde ölü bulunan kadınların haberleri yaygınlaştı. Bu sene öldürülen yaklaşık 440 kadından 131'i şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti ve failleri bulunamadı.