Son dakika... Araştırma görevlisini öldüren cani adliyeye sevk edildi…
Son dakika haberi... Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H., dün saat 17.00 sıralarında araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel’i “kopya tartışması” bahanesiyle önce bıçakladı ardından da silahla vurdu. Olaydan kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalanan zanlı adliyeye sevk edildi.
Giriş Tarihi: 3.1.2019 15:43Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 15:49
Çankaya Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel cinayetiyle ilgili gözaltına alınan zanlı ile babası adliyeye sevk edildi.