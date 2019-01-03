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Baba oğulun tartışması kanlı bitti

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
Baba oğulun tartışması kanlı bitti
İstanbul Beykoz'da üniversiteden yeni mezun olan ve bir mali m��şavirin yanında işe başlayan Koray Adıyaman (20) annesine şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiği gerekçesiyle apartman görevlisi babası Murat Adıyaman (45) ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Koray Adıyaman evde bulunan ve annesinin üzerine kayıtlı olan ruhsatlı silah ile babasına ateş etti. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Murat Adıyaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Koray Adıyaman gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.
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Baba oğulun tartışması kanlı bitti
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