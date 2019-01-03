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Binlerce yıllık tarihi alanların üzerine moloz döktüler

’in ilçesinde, Roma döneminden kaldığı belirtilen 2 bin yıllık tarihi köprü ve farklı noktadaki kaza alanına moloz dökülmesi, tarihe olan saygısızlığı gözler önüne serdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 12:12
Binlerce yıllık tarihi alanların üzerine moloz döktüler

Edinilen bilgiye göre, tarihe olan saygısızlığın görüntüleri Ödemiş ilçesinde çekildi. Romalılar döneminden kalma olduğu uzmanlarca belirtilen ve 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi köprü ve kaza alanına sık sık molozlar dökülmesi tepki çekti. Tarihi alanda bulunan tel örgülerde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildiği görüldü.

VATANDAŞLAR TARİHE SAYGISIZLIK OLARAK YORUMLADI
Her iki tarihi alanda yapılan kazı çalışmaları, zaman zaman bölgedeki tarihe ışık tutarken, görüntüler görenleri hem hayrete düşürdü, hem de üzdü. Vatandaşlar, ev eşyalarından inşaat artıklarına kadar bir tarihi yapının çevresinde olmaması gereken ne varsa yer alan görüntülere tepki gösterirken, yetkililere çağrı yaptı ve bölgenin bir an önce temizlenmesi gerektiğini söyledi.

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Binlerce yıllık tarihi alanların üzerine moloz döktüler
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