Bursa'da yaya geçidindeki dehşet anı görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafatasında kırıklar bulunan 4 çocuk babası, 5 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi verirken, kaza anı saniye saniye çevrede bulunan bir işyerinin kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer İlçesi'nde meydana geldi. Trabzon'dan, Bursa'ya çocuklarını ziyarete gelen Salih Akyüz'e (63), yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istediği sırada hızla gelen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile havada taklalar atan Akyüz, yere düştükten sonra da metrelerce sürüklendi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.



"Kaza anı güvenlik kamerasında"

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Salih Akyüz'ün kaza anı saniye saniye çevrede bulunan bir dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Salih Akyüz'ün yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada yanından başka bir aracın geçtiği, daha sonra yaya geçidinde ilerleyen Akyüz'ün yolun ortasına geldiğinde, hızla gelen otomobilin çarptığı görülüyor.

Babasının geçirdiği kazayı anlatan Cengiz Akyüz, "Babam, bir Alışveriş marketinden çıkarak metro istasyonuna gitmek istediği sırada, bir araç hızını kesmeyerek yaya yolu üzerinde babama çarptı." diye konuştu.



Babasının şehir dışından geldiğini ifade Akyüz, "Babam şehir dışından geldi o sıra. Olaydan sonra bize hastaneden irtibat sağlandı. Hastane babamın trafik kazası geçirdiğini, yoğun bakımda olduğunu söyledi, bizim olaydan böyle haberimiz oldu. Hastamızın kafa travması var, kafatasında kanama ve kırıklar var. Bundan dolayı koma halinde şuanda. Uyandıktan sonra beyindeki hasar durumu netleşecek. Kaza yerinde daha önce de böyle kazalar yaşanmış. Birçok kaza olmuş kavşak şikayet edilmiş ama herhangi bir önlem alınmamış. Yetkililerin buraya bir önlem almasını istiyoruz" dedi.



Babasına çarpan otomobil sürücüsünün serbest bırakıldığını söyleyen Akyüz, "Sürücü bir gün gözaltında kalıyor, mahkemeye çıkıyor ve çıktığı gün denetim serbestlikle salıveriliyor. Biz şikayetçi olacağız ama nihai kararı sağlığına kavuşursa babamın vermesini istiyoruz. Bunu bekleyeceğiz ama kötü bir durum olursa biz şikayetçi olacağız" diye konuştu.