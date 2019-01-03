Çorlu’da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

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Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Kore Mahallesi olarak da bilinen Hıdırağa Mahallesi'nde gençleri zehirleyen ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik olarak operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır halde fişeklenmiş 170 gram eroin maddesi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen yaklaşık bin TL para ele geçirdi.Uyuşturucu maddeler ile paraya el koyan polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi de gözaltına aldı.