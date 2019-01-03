Çorum'da "drift" yapan sürücülere para cezası verildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin trafik kazalarının önlenmesi, kurallarına uyma düzeyinin en üst seviyeye çıkarılması, denetim yoluyla sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması amacıyla Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar devam ediyor.

Kent genelindeki 59 noktada bulunan 180 kamerayla asayiş ve trafik denetimini sürdüren ekipler, özellikle emniyet kemeri kullanımı, kırmızı ışık ihlali, cep telefonu ve kask kullanımı, çift sıra park, yaya yolu park ihlali ve drift yapan araçlara yönelik Karayolları Trafik Kanunu'ndaki hükümler doğrultusunda yasal işlem gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda trafik ekiplerince iki ay içinde KGYS kameraları ve MOBESE'lerden belirlenen, ayrıca vatandaşlardan gelen ihbar doğrultusunda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdükleri tespit edilen 10 araç sürücüsüne toplam 50 bin 100 lira idari para cezası uygulandı.

Bazı sürücülerin ehliyetine çeşitli sürelerde el konulurken eksiklikleri bulunan araç da 2 ay trafikten men edildi.