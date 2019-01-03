Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına engeli'

Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına engeli'

Çanakkale'de Gökçeada'ya bugün yapılması planlanan bazı etkili olan fırtına nedeniyle iptal edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 09:39
Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına engeli'
Kuzey Ege'de etkili olan fırtına nedeniyle Gökçeada'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, olumsuz hava şartları sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 20.00 seferi ile Gökçeada'dan saat 13.00 ve 18.00 seferlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Öte yandan Gökçeada-Kabatepe hattında Gökçeada'dan saat 07.00 ve 12.00, Kabatepe'den saat 09.00 ve 14.00 seferlerinin yapılacağı duyuruldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gökçeada'da feribot seferlerine 'fırtına engeli'
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN