Şişli, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. 27 Aralık Perşembe günü sabah saatlerinde cadde üzerinde seyir halinde olan araçlara aldırış etmeyen bir kişi yolun karşısına geçmek için adım attı. Kısa bir süre ilerleyen kişiye Mecidiyeköy istikametine seyir halinde olan bir taksi çarptı. Çarpmanın şiddetiyle vatandaş havada takla atarak yere düştü. Bunu gören çevredeki vatandaşlar yere düşen yayanın yardımına koştu. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Taksinin çarptığı yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, yaralı vatandaş olay yerine gelen ambulansla Şişli Etfal Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Harbiye'de taksinin çarptığı şahsın metrelerce havaya uçtuğu kaza kamerada



Yaya geçidini kullanmayan vatandaşların vurdumduymaz tavrı pes dedirtti

Yaya geçidini kullanmayan vatandaşın aceleci tavrı nedeniyle meydana gelen kazanın yaşandığı noktada ise her gün benzer olayların yaşandığı görüldü. Yaklaşık 100 metre ilerdeki yaya geçidini kullanmayan vatandaşların seyir halindeki araçların olduğu caddeye atlatarak yolun karşısına geçmeye çalışmaları görenleri hayrete düşürdü. Bir basın mensubunun neden yaya geçidini kullanmıyorsunuz diye sorması üzerine bir vatandaş da susmakla yetindi.