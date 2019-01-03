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'da hamama giden 18 kadın zehirlendi

'ın Dörtyol ilçesinde kadınlar hamamında, iddiaya göre temizlik maddesinin sıcak suyla teması sonucu 18 kadın zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 10:58
Hatay'da hamama giden 18 kadın zehirlendi

Olay, Dörtyol ilçesindeki bir hamamda meydana geldi. Hamama giren 18 kadın bir süre sonra fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadınları Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Zehirlenme şüphesiyle tedaviye alınan kadınların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KİMYASAL MADDE SICAK SUYLA TEMAS ETTİ...

Hamamda bir gün önce temizlik yapıldığı, kimyasal temizlik maddesinin sıcak su ile teması sonrasında oluşan kokunun zehirlenmeye neden olabileceği ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hatay'da hamama giden 18 kadın zehirlendi
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