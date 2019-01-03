Hukuk öğrencisi tez hocasını öldürdü

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Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. (23), Araştırma Görevlisi Ceren Damar'ı okulda silahla öldürdü.Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi Hasan İsmail H. bitirme tezinin danışmanlığını yapan, araştırma görevlisi Damar'ı "kopya tartışması" nedeniyle önce karnından ve bacağından bıçakladı, ardından emekli polis olan babasına ait tabancayla vurdu. Zanlı, olayın ardından üniversiteden otomobille kaçtı. Ağır yaralanan Ceren Damar ise okula gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Polis ekipleri, zanlıyı kısa süre sonra üniversiteye yakın bir bölgede yakaladı, cinayette kullanılan tabancaya el koydu. Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.Ceren Damar ile öğrencisi arasında kopya tartışması yaşandığı iddia edildi. Araştırma görevlisi Damar'ın, sabah sınavda kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail H.'nin kağıdını aldığı ileri sürüldü. Hasan İsmail H.'nin de akşam saatlerinde odasına giderek Ceren Damar'ı öldürdüğü belirtildi. Çankaya Üniversitesi'nde İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Bölümü'nde ders veren Damar, bir dönem aynı okulun sıralarında da öğrenci olarak yer aldı. Damar, 2014 yılında Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştu.