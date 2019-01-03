İDO Bursa-Bandırma Yenikapı seferleri iptal edildi

İDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle Bursa- Armutlu-Bandırma-Yenikapı ve Kadıköy arasından yapılan seferlere ilişkin duyuru yapıldı. İDO resmi internet sayfasından yapılan açıklamaya göre, Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve Bandırma-Bostancı arasındaki bazı seferler yapılamayacak.Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Değerli misafirlerimiz, olumsuz Hava Koşulları nedeniyle 4 Ocak Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi, Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi ile Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferimizi iptal etmek zorunda kaldık. Anlayışınız için teşekkür ederiz".Öte yandan kent genelinde fırtına ve sağanak yağışını etkisi sürüyor. Birçok noktada olumsuzluk yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, kar küreme araçlarıyla hazır bekletiliyor.

KABATEPE-GÖKÇEADA VE GEYİKLİ-BOZCAADA SEFERLERİ İPTAL



Kuzey Ege'de feribot seferlerine fırtına engeli - Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaadaarasındaki bazı seferler geçici olarak durduruldu



Kabatepe-Gökçeada hattında saat 15.00 ve 20.00, Gökçeada-Kabatepe arasındaki saat 13.00 ve 18.00, Bozcaada-Geyikli arasındaki saat 07.15 ile Geyikli-Bozcaada arasındaki saat 08.00 seferleri geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, ada hattında iptal olan seferler yerine Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.00 ve 14.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 09.00 ve 17.00'de seferler yapılacağını bildirdi.