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Interpol arıyordu ’da yakalandılar

Giriş Tarihi: 3.1.2019
BURSA'DA, DEAŞ'a yönelik operasyonda, aralarında Fransa tarafından kırmızı ve mavi bültenle aranan iki kadının da bulunduğu 12 kişi yakalandı. Gözaltına alınan Fransız vatandaşı iki kadının, bu ülke tarafından kırmızı ve mavi bültenlerle arandıkları ortaya çıktı. Bu kadınların üzerine Suriye uyruklu kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlikler ele geçirildi. Başka bir şüphelinin de Suriye'de DEAŞ'lı sözde bir komutanın korumalığını yaptığı ileri sürüldü. Söz konusu zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. 5 şüpheli sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine gönderilirken, 6 şüpheli de işlemleri ardından adliyeye sevk edildi.
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Interpol arıyordu Bursa’da yakalandılar
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