Isparta'da çöplükte 30’dan fazla ölü köpek bulundu

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Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar kasabasındaki çöp depolama alanında 30 Aralık 2018 tarihinde 30'dan fazla köpek ölüsü bulundu. Kış döneminde çöplük alanlara sokak hayvanları için yiyecek bırakan Isparta Hayvan Koruma (ISHAYKO) Derneği üyeleri ölü köpekleri görünce Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdi.Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giderek incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri hayvanların nasıl ve neden öldüklerinin belirlenmesi için numune alarak laboratuvara gönderdi. Savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.ISHAYKO Derneği'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Çarıksaraylar Belediye Başkanı Özcan Turhan, bu kadar hayvan katledilirken neredeydiniz?" sorusu yöneltildi.Bölgeye giderek incelemelerde bulunan ISHAYKO Derneği Başkanı Aynur Gül Asem, cep telefonu ile çekilen video görüntülerinde bölgede toplu bir katliam yapılmış olabileceğini söyledi.Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Asem, "Şarkikarağaç ilçesine bağlı Çarıksaraylar beldesine ait çöplükte sadece sayabildiğimiz 30'dan fazla vahşice katledilmiş can, maalesef çok üzgünüz. Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi, veterinerleri ve jandarma eşliğinde hayvanlar sayıldı, ölüm sebepleri araştırılmak üzere numuneler gönderildi. Dernek olarak bunu yapanların araştırılması; hayvana, insan sağlığına, doğaya zarar vermekten haklarında işlem yapılması için şikayette bulunduk, konu savcılığa intikal etti. Bu vahşeti yapanların cezasız kalmaması için konunun takipçisi olacağız" dedi.