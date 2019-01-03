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'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da edilecek mi? 'den son dakika uyarısı

ve AKOM'dan gelen kar yağışı ve tipi uyarılarının ardından İstanbullular ve meteoroloji haberlerini araştırmaya başladılar. Gelen son hava durumu tahmin raporlarında 'un batı kesimlerinde yarın yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yer yer karla karışık, yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların salı gününe kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışı uyarısı ile birlikte öğrenciler de okulların tatil olup olmayacağını tartışmaya başladı. Peki kar yağışı, İstanbul'u ne zaman etkisi altına alacak? İstanbul'da edilecek mi? İşte İstanbul hava durumu ile ilgili bütün son dakika gelişmeleri ve önemli detaylar...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 19:15 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 19:38
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul'da vatandaşların kar yağışı için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı. Kar yağma ihtimalini araştıran öğrenciler de, İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Peki, İstanbul'da tipi ile etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak? Okullar tatil edilecek mi? Tüm soruların cevabı ve anbean gelişmeler haberimizde...

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İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Meteoroloji'den son dakika uyarısı
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