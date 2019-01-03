İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbul'da vatandaşların kar yağışı için heyecanlı bekleyişi sürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan ardı ardına gelen kar yağışı uyarılarının ardından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, vatandaşların kar yağışından doğacak olumsuzluklardan etkilenmemesi için çalışmalarını tamamladı. Kar yağma ihtimalini araştıran öğrenciler de, İstanbul'da beklenen kar yağışının ardından okulların tatil olup olmayacağını araştırıyor.

Peki, İstanbul'da tipi ile etkisini göstermesi beklenen kar yağışı ne zaman başlayacak? Okullar tatil edilecek mi? Tüm soruların cevabı ve anbean gelişmeler haberimizde...