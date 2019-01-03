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'da kar yerine sağanak yağmur

Yetkililer tarafından 'kar yağışı uyarısı' yapılan 'da, dün gece saatlerinde beklenenin aksine sağanak yağmur başladı. Yağış, sabaha kadar devam etti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2019 06:58 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 07:00
İstanbul'da kar yerine sağanak yağmur

İstanbul için Meteoroloji'den gelen 'kar yağışı uyarısı' üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, kar küreme araçları ve teçhizatlarıyla alarm durumuna geçti. Yetkililer, gece boyunca hazır bekledi. Ancak İstanbullular, kar yağışı yerine, sağnak yağmurla karşılaştı. Gece saatlerinde başlayan yağış, sabaha kadar devam etti.

TARİHİ BEYAZIT KULESİ 'YAĞMUR' DEDİ

Yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Beyazıt Kulesi de, aydınlatma renkleriyle 'havanın yağmurlu olacağını' gösterdi. Hava tahminlerine ve durumuna göre çeşitli renklerle aydınlatılan tarihi bina, yeşil renkte aydınlatılıyorsa, havanın yağmurlu olacağı konusunda İstanbullular'a mesaj veriyor. Beyazıt Kulesi'nin ışıkları, havanın yağmurlu olacağına dair mesa içeren yeşil renk ile aydınlatıldı.

SU BİRİKİNTİLERİ, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTI

Sağanak yağmurla birlikte yollarda oluşan su birikintileri de sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler, yer yer oluşan su birikintileri nedeniyle dikkatli olmaya gayret gösterdi.

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İstanbul'da kar yerine sağanak yağmur
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