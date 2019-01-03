Kaçak define kazıcıları suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri merkeze bağlı Yurtbaşı beldesi Gürpınar Mahallesi'nin yüksek bir noktasında kaçak kazı yapıldığı tespit etti.

"KOLAY GELSİN"

Takibe alınan bölgede aralarında kepçe ve traktör sürücülerinin de olduğu 10 şahıs yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından "kolay gelsin" denilerek suçüstü yakalanan şahıslar, "Ne yapıyorsunuz" sorusuna ise, "Kazı yapıyoruz" diye cevap verdi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olay yerinde 2'şer adet kürek, balyoz, kazma, murç ve 1'er adet levye ile yedek kazma sapı ele geçirildi. Şüpheliler, "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirdi.