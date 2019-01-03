Son dakika: Kan donduran cinayetin arka planı ortaya çıktı... Kopya yakalayan hocasını öldürdü

Hasan İsmail Hikmet adlı öğrenci geçen hafta sınavda kopya çekerken, asistan hocalık da yapan araştırma görevlisi Ceren Damar tarafından yakalandı.

Üniversitede kan donduran cinayet... Araştırma görevlisi Ceren Damar odasında katledildi!

ODASINI BASIP DEHŞET SAÇTI

Hürriyet'in haberine göre; kopya nedeniyle Hikmet'in sınavı iptal edildi. Dün Damar'ın odasına konuşma bahanesiyle giren zanlı, yanında getirdiği emekli özel harekat polisi babasına ait tabancayla genç akademisyene iki el ateş etti. Damar kanlar içerisinde yere düşerken saldırgan bununla da yetinmeyerek yanında getirdiği bıçakla Damar'ı vücudunun farklı bölgelerinden 10 kez bıçakladı. Ağır yaralanan Damar, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaydetti.

1 SAAT SONRA YAKALANDI

Cinayetten sonra aracına binerek kaçan saldırgan, yaklaşık 1 saat sonra polis tarafından yakalandı. Sorguya alınan Hikmet'in ilk ifadesinde Damar'ın iki yıldır rehber öğretmeni olduğunu belirterek, "Bana baskı ve mobbing uyguluyordu. Son olarak da sınavımı iptal etti. Konuşmak için odasına girdim, beni tersledi. Bunun üzerine eve giderek babama ait silahı alıp tekrar yanına gittim. Amacım korkutmaktı. Aynı baskılar ve terslemelere devam edince ateş ettim" dediği öğrenildi. Zanlının babası da bilgisine başvurulmak üzere gözaltına alındı.

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