Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! O illerde okullar tatil...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den son dakika kar yağışı, hava durumu ve kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul'da dün akşam itibariyle sağanak yağış oldukça fazla bir şekilde etkisini sürdürürken, birçok vatandaşın merak ettiği kar yağışı ile ilgili uyarılar da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili araştırmalar da oldukça hız kazanmış durumda. Dün akşam itibariyle yurt genelinde kar yağışı etkili oldu. Birçok ilde okullar tatil edilirken, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışı ise sağanak yağmur olarak yansıdı. Bu sağanak yağış neticesinde hayat geçici süreliğine felç olurken, itfaiye ve trafik ekipleri oluşan yoğunlukları azaltmak için dün akşamdan itibaren yoğun çaba harcıyorlar. Peki 'İstanbul'a beklenen kar yağışı ne zaman yağacak' Birçok kişinin merak ettiği bu konu ile ilgili Meteoroloji'den gelen raporlar ve gelişmeleri sizler için hazırladık...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den hava durumu ile ilgili yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaş 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Öte yandan İstanbul'da yağması beklenen kar yağışının gelmemesi üzerine 'İstanbul'da ne zaman kar yağışı başlayacak' sorusu da araştırılan konular arasında. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporları ve tahminleri...