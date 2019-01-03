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'den ve kar yağışı uyarısı! O illerde okullar tatil...

'den ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. 'da dün gece itibariyle yağması beklenen kar yağışı henüz daha etkisini hissettiremezken, sağanak yağış oldukça fazla bir şekilde kendini hissetirmeye devam ediyor. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabah da etkisini sürdürmeye devam eden sağanak yağış insanlara zor anlar yaşattı. Birçok kişinin merak ettiği konular arasında ise 'İstanbul'a kar ne zaman yağacak' sorusu geliyor. Öte yandan bugün birçok ilimizde okullar tatil edildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son bilgiler ve yurt genelinde kar yağışı uyarıları...

Giriş Tarihi: 4.1.2019 07:47 Güncelleme Tarihi: 4.1.2019 07:47
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! O illerde okullar tatil...

Genel Müdürlüğü'den kar yağışı, ve kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. 'da dün akşam itibariyle sağanak yağış oldukça fazla bir şekilde etkisini sürdürürken, birçok vatandaşın merak ettiği kar yağışı ile ilgili uyarılar da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelmeye devam ediyor. Konuyla ilgili araştırmalar da oldukça hız kazanmış durumda. Dün akşam itibariyle yurt genelinde kar yağışı etkili oldu. Birçok ilde okullar tatil edilirken, İstanbul'a yağması beklenen kar yağışı ise sağanak yağmur olarak yansıdı. Bu sağanak yağış neticesinde hayat geçici süreliğine felç olurken, itfaiye ve trafik ekipleri oluşan yoğunlukları azaltmak için dün akşamdan itibaren yoğun çaba harcıyorlar. Peki 'İstanbul'a beklenen kar yağışı ne zaman yağacak' Birçok kişinin merak ettiği bu konu ile ilgili Meteoroloji'den gelen raporlar ve gelişmeleri sizler için hazırladık...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'den hava durumu ile ilgili yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Çok sayıda vatandaş 'bugün hava nasıl olacak' sorusuna yanıt arıyorlar. Öte yandan İstanbul'da yağması beklenen kar yağışının gelmemesi üzerine 'İstanbul'da ne zaman kar yağışı başlayacak' sorusu da araştırılan konular arasında. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporları ve tahminleri...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı! O illerde okullar tatil...
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