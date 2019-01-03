Minik Alperen'in ölümündeki "ihmaller zinciri" gerekçeli kararda

Karşıyaka 4. Asliye Ceza Mahkemesinin 20 sayfalık gerekçeli kararında, müşteki ifadeleri ve sanık savunmaları ile maarif müfettişlerinin denetim raporları içerikleri yer alırken, ceza verilirken dikkat edilen gerekçeler anlatıldı.

Kararda, sanıklar ilçe milli eğitim müdürü ve şube müdürlerinin gerek duyulduğunda kaymakamlık onayı ile ilgili kanun uyarınca özel anaokullarında denetleme yapmasının mümkün olduğu belirtildi.

Sanıkların özel ihtisas mesleği olan öğretmenliğin bir gereği olarak çok önem arz eden hususlarda, okulda 36 aylıktan küçük çocuğun olup olmadığı, idare ile tüm öğretmen ve çalışanlar arasında sözleşmelerin yapılmış olup olmadığı, servis aracı yönünden şoförün izin belgesinin varlığı veya yokluğu ile servis görevlisinin iş akdinin yapılmış olup olmadığı hususlarında araştırma yapmaları beklendiği ancak yapmadıklarının görüldüğü kararda yer aldı.

Kararda, sanıkların "ilçe sınırlarında mevcut okul, öğrenci, servis araç sayısını bildirerek sınırlı personel ile bir denetim yapılmasının mümkün olmadığı" savunmasının kabul edilemeyeceğine işaret edilerek, "Sanıklar bu hususta üst makamlara gerekli yazıların yazılması, personel takviye talebi ve benzeri taleplerin varlığı hususunda üzerlerine düşen görevi de yapmadıkları, bu konuda bir belgeyi de ileri sürmedikleri anlaşılmıştır." denildi.

MÜFETTİŞ RAPORU DA EKSİK BULUNDU

Olayın meydana gelmesinde etkili olan faktörlere, şu ifadelerle kararda yer verildi:

"Maarif müfettişleri ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli idarecilerin eksik işlemleri ve yeterli denetim yapmamaları nedeniyle birçok eksik ve yasa dışı oluşumu içinde barındıran olayın olduğu ana okulu yöneticileri ve şoförü adeta bu denetimden cesaret alarak fütursuzca anaokulunu uzun süre çalıştırmaya devam etmişler ve elim olay ihmaller zinciri sonucu oluşmuş, varlığı ve korunması özelde ana okuluna, genelde de Milli Eğitim Bakanlığına bırakılmış 33 aylık küçük Alperen Sakin'in servis aracında unutularak ölümü ile sonuçlanan olay meydana gelmiştir."

Kararda sanıkların birçok eksiklik içeren denetim raporlarına karşın gerekli müdahalede bulunmadıkları ve eylemlerin zincirleme biçiminde oluştuğu kanaatine varıldığı, olayın oluş biçimi, denetleme sürelerinin uzun zaman aralığına yayılmış olması ve küçük bir çocuğun hayatını kaybetmiş olması nedeniyle üst sınırdan ceza verildiği ifade edildi.

Öte yandan, sanıklar arasında yer almayan ve haklarında suç ihbarında bulunulan maarif müfettişlerinin söz konusu okula ilişkin hazırladığı denetim raporlarında bazı eksiklikler saptandığı da kararda yer aldı.

Müfettişlerin söz konusu olayda şoförün özlük dosyasını incelemedikleri, servis rehberi ile ilgili tespitte bulunmadıkları, 36 aylıktan küçük çocuk olup olmadığını saptamadıkları, servis rehberi yönünden çalışma şartlarını taşıyıp taşımadığını araştırmadıkları belirtildi.

SERVİS ŞOFÖRÜ TRAFİK EĞİTİMİNE KATILMIŞ

Anaokullarında hizmet veren servis araçları ile ilgili bilgilerin bulunduğu ve çalışmaların yapıldığı destek hizmetleri bölümünden sorumlu şube müdürü M.B'nin servis şoförü Taner İşgören'in özlük dosyasını incelememesinin ihmalkarlık olduğu, bunun yapılması halinde İşgören'in özel izin belgesi olmadan kaçak servis çalıştırdığının saptanacağının belirtildiği gerekçede, şube müdürü hakkında da suç ihbarında bulunulduğu kaydedildi.

Bu arada, servis şoförünün 2015 yılındaki trafik eğitim seminerine katıldığı, seminer öncesinde şoförün özlük dosyasının incelenmediği, incelenmiş olması halinde bu kişinin kaçak servis çalıştırdığının belirlenebileceği ifade edildi.

TAKDİRİ İNDİRİM UYGULANMADI

Sanıklar hakkında takdiri indirim uygulanmadığının vurgulandığı kararda, olayın idarecilerin üzerinde görevlerini ifada daha sorumlu davranma yönünde olumlu etki yapmadığının gözlemlendiği, sanıkların yargılama boyunca denetim yetkilerinin olmadığı yönündeki savunmalarının elim olaydan yeterince ders alınmadığı ve eski uygulamaların devam ettiği kanısını oluşturduğu, sanıkların yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkemenin olumlu kanaat getirmediğinden takdiri indirimin uygulanmadığı belirtildi.

OLAY

Çiğli ilçesinde 15 Ağustos 2017'de anaokuluna gitmek için sabah evinden alınan ancak unutulduğu okul servis minibüsünde baygın bulunan 3 yaşındaki Alperen Sakin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

19 Temmuz'da görülen karar duruşmasında, Alperen Sakin'in ölümünde ihmalleri bulunduğu ve delilleri yok etmeye teşebbüs ettikleri gerekçesiyle 6 sanık hakkında 5 yıldan 9 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi heyeti, tutuklu yargılanan anaokulu sahibi Yurdagül İ'nin tahliyesine karar vermişti.

Dosya kapsamında tek tutuklu olarak servis şoförü Taner İşgören kalmıştı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 2 şube müdürü hakkında da "ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanıklar karar duruşmasında 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.