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Nakliye firması müdürü silahlı saldırıda öldü

NEZİR GÜNEŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir nakliye firmasında müdür olan Umut Duman (38) uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Olay, dün Çiftlik Mahallesi Özler Caddesi'nde meydana geldi. Umut Duman'ın yanına yaklaşan araçtan bir kişi tabanca ile art arda ateş açtı. Umut Duman, vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti.
Bu arada, Mardin'in Artuklu İlçesi Savurkapı Mahallesi'nde bunalımda olduğu öne sürülen Filiz Zerger (26), 6 yaşındaki oğlu İbrahim Zerger'i öldürdükten sonra aynı bıçakla bileğini keserek intihar etmek istedi. Anne hastaneye kaldırıldı.
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Nakliye firması müdürü silahlı saldırıda öldü
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