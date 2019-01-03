Okul kantininde abur cubura son

Türkiye'nin geleceğinin garantisi çocukları sağlıksız gıdalardan korumak için üç bakanlık harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı okul kantinlerinde satılan ürünlere "Okul gıdası logosu" getirerek enerji yoğunluğu yüksek ürünlerin tüketimini engelleyecek, obeziteye savaş açacak. 2019-2020 öğretim yılından itibaren okul gıdası logosu olmayan ürünler okul kantinlerine sokulmayacak.



TRAFİK IŞIĞI UYGULAMASI

İşbirliği Protokolü imza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uygulamayla 17 milyonu aşkın öğrencinin gıdası ve sağlığını kontrol altına almış olacaklarına dikkat çekerek, "Logosuz ürünler okul kantinlerinde satılamayacak. Farkındalığı artırmak anlamında trafik ışıkları uygulamasına geçiyoruz. Üzerinde sarı, kırmızı, yeşil renkleri olan gıda uygulamasına yakın bir zamanda yönetmelik değişikliğiyle geçilecek" ifadelerini kullandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise, okul kantinlerindeki gıdalar için logo uygulamasının, resmi-özel okul ve kurumlarında faaliyet gösteren yemekhane, kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışı yapılacak bütün ürünlerin takibini, denetlenmesini ve izlenmesini kolaylaştıracağını söyledi. Bakan Selçuk, "Özellikle müfredatın hazırlanması ve ders paketleri içerisine yerleştirilmesiyle gıda okur yazarlığı, tüm Türkiye'de gerek hayat boyu öğrenme gerekse de diğer öğretim kademeleri açısından kritik bir tedbir olacaktır" diye konuştu.



SAĞLIKSIZ BESLENME HASTALIKLARIN TEMELİ

Törende konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bundan böyle, sadece protokolde belirlenen şartları taşıyan gıdalar okullarda satılabilecek" dedi. Çocukluk çağında başlayan kötü beslenmenin, erkenden başlayan obezite, ortopedik bozukluklar, diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi pek çok hastalığın temelini oluşturduğunu vurgulayan Koca, okullarda çocuklara hayata hazırlık için gerekli bilgiler verildiğini dile getirdi. Bakan Koca, ayrıca bu yıl okula başlayan bir milyon 250 bin çocuğa görme taraması yapılması hedeflendiğini de açıkladı.

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