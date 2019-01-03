Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 'Paşa' lakaplı kartla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

'' lakaplı kartla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

'de birçok kişinin hesabından bilgisi dışında para çektiğii iddia edilen '' lakaplı M.Y. tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2019 10:43 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 11:16
'Paşa' lakaplı kartla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı

Eskişehir'de yaşayan M.G.D. bankadaki hesabından 5 bin 200 lirasının Mersin'de kayıtlı bir hesaba havale yolu ilgi gönderildiğini fark etmesi üzerine polise şikayetçi oldu. Bunun üzerine bilgi verilen Mersin Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, önce hesap sahibi K.K.'yi gözaltına aldı. Zanlı, banka kartını S.Ç. ve H.D'ye verdiğini söylemesi üzerine polis 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

ÇOK SAYIDA BANKA KARTI ELE GEÇİRİLDİ

Zanlılar, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, her 3 zanlıyı da adli kontrol kapsamında serbest bırakılırken, ifadeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren polis, bu kişilerle irtibatlı olup kart dolandırıcılığını gerçekleştirdiği iddiasıyla 'Paşa' lakaplı M.Y.'yi gözaltına aldı. M.Y. ile birlikte 40 farklı banka kartı, 2 adet laptop ve 6 adet cep telefonu ele geçirilirken, 2 bin 400 TL paraya da el konuldu. M.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
'Paşa' lakaplı kartla dolandırıcılık şüphelisi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN