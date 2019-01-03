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haberi... haberi geldi! 4 'ta bu illerde !

haberi... kar yağışının etkisi altına girmeye başladı. Ülke genelinde etkili olan kar yağışı hayatı da olumsuz etkiledi. Özellikle doğu bölgesinde yollar kapanırken ulaşımda da aksamalar meydana geldi. Bu da özellikle öğrencilerin okullarına gitmesinde oldukça güçlükler meydana getirdi. Öğrenci ve velileri ise bu soruların cevabını merak ediyor.. olacak mı? Kar hangi illerde etkili oldu? Hangi illerde okullar ? Yurt genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından ise ilk tatil haberi de geldi. Yarın bu illerimizde okullar tatil olacak... İşte 4 Cuma günü okulların tatil olduğu iller...

Giriş Tarihi: 3.1.2019 18:43 Güncelleme Tarihi: 3.1.2019 18:45
Son dakika haberi...Kar tatili haberi geldi! 4 Ocak'ta bu illerde okullar tatil!

Başta İstanbul olmak üzere tüm illerimizin hava durumuyla birlikte, valiliklerin açıklamalarını takip ediyoruz. Ülkeyi beyaz örtüye kaplayan kar yağışı bir çok ilde etkisini göstermeye devam ediyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4 için bir çok ilde yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.Yurdun bir çok ilinde beklenen kar yağışı başladı.Kar yağışlarının başlaması ile binlerce ögrenci "4 Ocak 2019 cuma günü yani yani yarın mi "sorusuna yanıt aramaya başladı. İstanbul okullar mi 4 Ocak ?
Ankara, Konya Sivas, Karaman, Kayseri ve Elazığ olacak mı? sorularına yanıt aramaya başladı. İşte ülkemizde okulların tatil olduğu iller.

NOT: Valilikten gelen açıklamalarla birlikte liste güncellenecektir...

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Son dakika haberi...Kar tatili haberi geldi! 4 Ocak'ta bu illerde okullar tatil!
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