Üniversiteli İrem ihmal kurbanı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin en gözde yerlerinden biri olan Alsancak 1. Kordon'a vatandaşların denizi ve gün batımını daha iyi izleyebilmesi için yapılan seyir terası can aldı. Yılbaşına saatler kala arkadaşı ile birlikte sahilde yürüyüş yapan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi İrem Coşkun, yaslandığı ahşap korkuluk kırılınca denize düştü ve boğularak hayatını kaybetti.





Kırık olan seyir terasının, olayın ardından 3 gün geçmesine rağmen hâlâ onarılmadığı görüldü.



YÜZME BİLMİYORDU

Olay 31 Aralık 2018 Salı günü akşam saat 19.00 sıralarında Alsancak 1. Kordon'daki seyir terasında meydana geldi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ahşap seyir terası bu kez can aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki İrem Coşkun, 1. Kordon'da arkadaşı ile birlikte yürüyüş yaptı. Genç kız, daha sonra dinlenmek için seyir terasının ahşap korkuluklarına yaslandı. Korkuluk bir anda kırıldı ve genç kız denize düştü. Yüzme bilmeyen İrem, suda çırpınmaya başladı. Arkadaşı durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından karaya çıkarılıp kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürülen genç kız, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Coşkun, önceki gün yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kızın babası Hakan ile annesi Arzu Coşkun polise giderek sorumlulardan şikâyetçi oldu.







YAŞGÜNÜNDE CENAZESİ GELDİ

Genç kızın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi. İrem'in doktor olan dayısı Barış Çoban, "2 Ocak 2000 doğumluydu. Dün (salı) okuldan arkadaşlarıyla doğum günü partisi yapacaktık. İrem'in bu kutlamadan haberi yoktu. Doğum gününde cenazesini aldık. Acımız çok büyük. En büyük hayali hemşire olmak ve İzmir'de üniversite okumaktı" şeklinde konuştu.



BABADAN CHP'Lİ BELEDİYEYE TEPKİ

İrem'in babası Hakan Coşkun, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Acılı baba, "İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden şikâyetçiyim. Kızımın ölümünde sorumlu olanların en büyük cezayı almasını istiyorum. Bana göre kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Deniz kenarına seyir terası ve korkuluk yapılır ama böyle korkuluk mu yapılır? Sağlam yapılmayan korkuluklar kızımın ölümüne neden oldu. İzmir'e okumaya gitti ama ölüm haberi geldi" diye konuştu.

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