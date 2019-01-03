Zonguldak'ta bir kafeden çıkan genç kız, kafe önünde yerde yatan sokak köpeğinin üşüdüğünü düşünerek boynundan çıkardığı şalı sokak köpeğinin üzerine örttü. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde arkadaşlarıyla beraber oturduğu kafeden ayrıldığı sırada kafenin önünde sokak köpeğinin yattığını fark etti. Soğukta üşüyen köpeğin yanına gelerek boynunda çıkarttığı şalı köpeğin üzerine örttü. O anlar kafenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Zonduldak'ta üşüyen köpeğe şalını örten genç kız A Haber'e konuştu

Zonduldak'ta üşüyen köpeğe şalını örten genç kız A Haber'e konuştu