Azeri sevgiliye 55 bıçak darbesi

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da Azerbaycan uyruklu Ganıra Cabbarova (24), tartıştığı erkek arkadaşı Halil A. (24) tarafından 55 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Bir barda eğlenen Cabbarova ve Halil A., gece Gölhisar'daki evlerine dönmek için taksiyle yola çıktı. İddiaya göre takside tartışan ikili, araçtan indi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A., Cabbarova'yı çeşitli yerlerinden 55 kez bıçakladı. Olayı gören taksi şoförü Ali T., 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadının öldüğü belirlendi. Taksici Ali T.'nin yakaladığı Halil A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. DHA